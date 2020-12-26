Торжественная церемония награждения состоялась в «Доме Молодёжи» города Надыма. На мероприятии награждали всех, кто участвовал в спартакиаде трудовых коллективов непроизводственной сферы муниципального образования Надымский район \\"Спортивная волна - 2020\\", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Команда надымского пожарно – спасательного гарнизона участвует ежегодно. В 2020 году соревнования проводились в пятый раз. В них приняли участие 9 команд от различных государственных структур: от департамента образования, управления по физической культуре и спорту, надымских городских энергетических сетей, надымской центральной районной больницы, департамента муниципального имущества, управления культуры, надымского центра организации воздушного движения, отдела министерства внутренних дел России по Надымскому району.Соревнования длились в течении всего года. Были, как командные, так и личные первенства. В спартакиаде есть 9 направлений: состязания по дартсу, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание на дистанцию 50 метров вольным стилем, турниры по шахматам, пулевой стрельбе и лыжным гонкам.В результате борьбы, победителем соревнований стал департамент образования. Второе место занял надымский пожарно-спасательный гарнизон. Бронзу удалось забрать управлению по физкультуре и спорту.