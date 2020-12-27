В период с 25.12 – 28.12.2020 в северных и восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более. Неблагоприятные явления не прогнозируются.По ХМАО-Югре: Ночью: облачно с прояснениями. Местами небольшой, в западных районах умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ослабление мороза. Температура -32,-37 °С, по западу -24,-29 °С, по северу и востоку -41,-46 °С.Днем: облачно с прояснениями. По западной половине округа небольшой, местами умеренный снег, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах метель, изморозь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура -18,-23 °С, по югу -12,-17 °С, по северу и востоку -28,-33 °С.По г. Ханты-Мансийску: Ночью: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ослабление мороза. Температура -32,-34 °С. Днем: облачно с прояснениями. Снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура -19,-21 °С.