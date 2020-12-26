В связи с аварийным состоянием моста через ручей Перевесный в прокуратура Сургутского района провела проверку.В ходе проверки выяснилось, что конструкция находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Движение по данной конструкции возможно только после тщательного капитального ремонта.На протяжении длительного времени администрация Сургутского района не принимала нужного решения по устранению нарушений, чтобы не допустить обрушения и избежать возникновение чрезвычайной ситуации.При этом не стоит не забывать, что мост крайне важен для доступности транспортного движения к поселку городского типа Белый Яр. Но в аварийном состоянии он создает опасность для жизни и здоровья местных жителей.Изучив все обстоятельства, прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию района обязанности провести реконструкцию моста.Суд удовлетворил в полном объеме. После принятых прокуратурой района мер, ремонт моста состоялся в декабре 2020 года. На данный момент по нему вновь открыто движение автотранспорта.Решение суда в законную силу не вступило.