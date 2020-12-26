В Югре зарегистрировано за сутки 226 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 40 191 случаев COVID-19.По клинической структуре: на момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 52 зафиксирована пневмония, у 1 человек бессимптомное течение болезни.Контакт заражения установлен в 205 случаях, по 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 16 810 жителей региона, сняты с наблюдения – 138 952 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 5 024 человека, за весь период - 1 187 665.Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 28: Ханты-Мансийске– 25; Нефтеюганске – 26; Нягани – 21; Нижневартовске – 20; Мегионе – 18; Сургутском районе – 12; Советском районе – 12; Урае – 10.Средние показатели: в Ханты-Мансийском районе - 9; Югорске – 8; Нефтеюганском районе – 8; Покачах – 6; Когалыме – 6; Пыть-Яхе – 5; Октябрьском районе – 3.В конце списка: Кондинский район – 4; Радужный – 3; Нижневартовский район– 3; Белоярский район - 2.В тяжелой форме коронавирус переносят 134 пациента, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса умерли 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 519 человек. За сутки вылечились ещё 298 человека, за весь период пандемии выздоровели 36 400 югорчанина.