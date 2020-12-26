В связи с частыми мошенническими действиями, сотрудник уголовного розыска ОМВД России по городу Югорску провел профилактическую беседу с трудовыми коллективами образовательных учреждений. В связи с условиями повышенной готовности, встреча прошла в онлайн-формате. К лекциям присоединилось около 300 слушателей: сотрудники школ, детских садов и родители.Сотрудник полиции рассказал о наиболее распространенных схемах, которыми часто пользуются преступники в настоящее время. А также подробно разъяснил о профилактиках, которые необходимо принимать, чтобы не стать жертвой мошенников. Полицейский привел конкретные примеры из жизни, когда граждане лишились своих сбережений. Особое внимание он уделил мошенничеству с применением банковской карты и посредством сети Интернет. Полицейский объяснил почему не стоит передавать неизвестным людям свои персональные данные, данные банковских карт, а также коды, приходящие на телефон.Помимо профилактической информации, старший оперуполномоченный порекомендовал не заключать никаких сделок с непроверенными гражданами. Также полицейский посоветовал воздержаться от тех покупок, в которых требуется вносить предоплату.Слушатели лекции приняли активное участие в ходе мероприятия: задавали интересующие вопросы и активно участвовали их обсуждении. Довольные познавательной встречей граждане, пообещали распространить информацию среди близких людей.