Жители города Когалыма обратились в прокуратуру с просьбой помочь разобраться в нарушении их жилищных прав.В ходе проверки межведомственной комиссии было установлено, что 15 семей проживали в многоквартирных жилых домах, которые были признаны аварийными и подлежащим сносу еще в 2014 году.Администрация города не предоставила жилые помещения по договору социального найма и заявители были вынуждены проживать в аварийных условиях, подвергая опасности жизнь и здоровье своих близких. При этом администрация города перенесла срок переселения этих семей на 2022 - 2025 годы.Защищая интересы 42 жителей города, прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности на местную администрацию предоставить благоустроенные жилье по договору социального найма обратившимся семьям.Суд удовлетворил иск в полном объеме.На данный момент судебные решения исполнены в полном объеме, 15 семьям предоставлены новые жилищные условия.