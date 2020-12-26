Ханты-Мансийск принял участие в Всероссийской акции «Ёлка желаний». Губернатор Югры Наталья Комарова передала эстафетную палочку Максиму Ряшину, главе окружного центра.Максим Ряшин исполнил новогодние мечты жителей своего города. Костя, воспитанник Ханты-Мансийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мечтал об игрушечном радиоуправляемом автомобиле. Желание мальчика исполнилось в канун Нового Года.Новогоднее желание ветерана Великой Отечественной войны, участницы трудового фронта Евдокии Семеновной Каравановой осуществилось. Женщина проживает в отделении специального дома для одиноких престарелых Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания. Евдакия Семеновна получила в подарок теплый плед.Подарки с соблюдением всех требований безопасности от имени Главы города вручили волонтеры.«Ёлка желаний» проводится в Югре в третий раз. Это специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам. Смысл акции заключается в том, чтобы исполнить мечты людей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, и пожилых людей, находящихся в непростой жизненной ситуации.В этом году, югорская «Елка желаний» собрала 90 писем с мечтами детей и взрослых югорчан – подопечных югорских благотворительных фондов и пожилых людей – подопечных домов интернатов. Время, когда мечты начнут исполняться - с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года.