В период с 25.12 – 28.12.2020 в северных и восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более.Неблагоприятные явления не прогнозируются.Метеорологическая обстановка в Югре 26 декабря: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный с переходом на восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -40,-45 ºС, в западных районах до -33 ºС, в северных и восточных районах до -50 ºС, днем по западной половине округа -30,-35 ºС, местами -22,-27 ºС, по восточной -36,-41 ºС, местами -42,-47 ºС.По г. Ханты-Мансийску: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный с переходом на восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -41,-43 ºС, днем -33,-35 ºС.В этот день отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии.«Мученик Евстрат солнышку рад», — так говорили на Руси, подчеркивая, что световой день стал заметно длиннее. С этого дня было принято следить за погодой в течение 12 дней. Каждый новый день предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.