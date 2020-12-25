В Нижневартовске участниками урока безопасности стали школьники из школы № 3. Ученики 4 класса узнали о признаках начинающегося пожара, первичных средствах пожаротушения, вместе со спасателями обсудили, как вести себя в случае пожара и как защитить органы дыхания при задымлении.Спасатели также провели занятия и в Нефтеюганске в онлайн-формате. Сотрудники МЧС побеседовали с учащимися 5-7 классов средней школы № 5. Спасатели напомнили школьникам основные причины возникновения пожаров, объяснили, что в период зимних каникул повышается их риск по причине детской шалости.В Сургутском районе спасатели в онлайн-формате провели собрание с родителями и педагогами образовательных учреждений района. Инспекторы государственного пожарного надзора озвучили статистику пожаров на территории Сургутского района, и рассказали основные причины возгораний, а также алгоритм действий при чрезвычайной ситуации. Инспекторы рекомендовали не оставлять детей без присмотра и провести дома уроки по основам безопасности.