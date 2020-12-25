На днях в дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску обратилась 66-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.Женщина хотела встретить Новый Год у моря и на сайте «AeroWill» заказала авиабилеты по маршруту «Сургут-Анапа-Сургут».Югорчанка оплатила стоимость билетов на сумму свыше 17 тысяч рублей и ждала электронную версию документов. Однако, обещанные электронные версии проездных документов так и не получила, после чего обратилась в полицию.В настоящее время по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Жители Югры часто становятся жертвами мошенников и аферистов. Напомним, мы писали ранее о том, как мошенники обманули пожилого жителя Югры, а ещё как выманили у югорчанки 2 миллиона рублей.