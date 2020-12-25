В декабрн в Екатеринбурге прошла церемония награждения призеров и победителей IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Гастрономический фестиваль «Ямальская строганина» занял второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».Всего на конкурс было подано 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в финал премии прошли 257 мероприятий и событий.Впервые фестиваль-конкурс «Ямальская строганина-2018» состоялся в рамках 57-го Слета оленеводов и охотников в селе Яр-Сале Ямальского района. В декабре 2019 года фестиваль стал самостоятельным событием. Участники демонстрировали мастерство в приготовлении строганины из сырого оленьего мяса и сырой рыбы, презентовали приготовленные блюда национальной кухни Крайнего Севера. Сразу два чемпиона по созданию лучшей строганины из оленьего мяса и рыбы получили кубки главы Ямальского района и сертификаты на 150 000 рублей. Мероприятие проводилось при поддержке департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. В этом году фестиваль пройдет в онлайн-формате.В январе 2020 года Национальный календарь событий EventsInRussia.com определил ТОП-200 фестивалей, национальных праздников, исторических реконструкций и проектов, которые получили статус «Национального события года». День оленевода и фестиваль «Ямальская строганина» в их числе.- Фестиваль «Ямальская строганина» стал одним из первых в числе событийных мероприятий региона, получивших такую престижную награду. Ямалу есть что предложить самому разному туристу, поэтому уверен, что впереди у туриндустрии округа еще не одна победа. Думаю, опыт коллег из Ямальского района станет мотиватором для других муниципалитетов и у нас появится еще больше привлекательных праздников, фестивалей и точек притяжения как для самих ямальцев, так и для жителей других регионов и стран, - сказал Наиль Хайруллин, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.