В 2021 году продолжится сотрудничество Ямала, Югры и Тюменской области по развитию межрегионального детского туризма. 88 юных ямальцев из многодетных малоимущих семей Ноябрьска и Нового Уренгоя в январе 2021 года отправятся в Тюмень и Тобольск.Возраст участников межрегионального турмаршрута – 12-17 лет включительно. Даты поездки для ребят из Нового Уренгоя - с 3 по 7 января, для мальчишек и девчонок из Ноябрьска – с 5 по 9 января 2021 года.Чтобы подать заявку, родители могут обратиться в учреждения молодежной политики в своих городах и районах. Телефоны для справок: Ноябрьск: +7 (3496) 35-75-18; Новый Уренгой: +7 (3494) 24-47-78.Во время поездки ямальские дети познакомятся с достопримечательностями Тюмени, посетят музей «Усадьба Колокольниковых» и Историческую площадь. Ребята примут участие в мастер-классе по росписи деревянной сибирской игрушки, благодаря которому узнают секреты резьбы по дереву от известного художника-реставратора деревянного зодчества Шитова Святослава. Участникам поездки представится возможность посетить скульптурную композицию Григория Распутина на территории городской больницы, где он проходил лечение после ранения в селе Покровское.В Тобольске ямальцы посетят крупнейшую в России нефтехимическую компанию «Сибур» и отправятся на обзорную экскурсию по Тобольскому кремлю – единственному каменному кремлю за Уралом. Юные туристы смогут увидеть Гостиный двор, Воеводские палаты, крапивную мастерскую «Трава-огонь».В программу поездки также входит посещение Тобольского драматического театра им. Петра Ершова, где они станут зрителями спектакля «Медведь». Премьера этого спектакля состоялась в Тобольске 3 марта 1918 года в домашнем театре семьи Романовых при участии царя Николая II и двух его дочерей. В то время в Тобольске Николай II со своим семейством находился в ссылке.Вся поездка для ямальских детей абсолютно бесплатна. Они направляются за счёт средств бюджета автономного округа: полностью оплачивается как дорога до места проведения туристического маршрута и обратно, так и сама путёвка.Ямальцы могут задать интересующие вопросы по телефонам горячей линии +7 912-071-50-37, +7 912-071-50-39, с 8:30 до 20:30, а также следить за актуальной информацией в социальных сетях АНО «Центр организации детского и молодежного отдыха» во «ВКонтакте» и в Instagram.