По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра с 25 по 28 декабря в северных и восточных районах округа ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более.Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает о рисках, связанных с низкими температурами. В период морозов возрастает риск возникновения пожаров, причиной которых становятся нарушения правил безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования. Владельцам квартир и жилых домов, имеющим печное отопление необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности.Кроме того, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления часто приводят к ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.Спасатели напоминают, выходя на улицу, одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Избегать длительного пребывания на улице – особенно пожилых людей, детей и домашних животных.При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщить по телефону 112.