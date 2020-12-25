За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.В Сургуте в утреннее время на регулируемом перекрестке 62-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на стоящий у края проезжей части автогрейдер. В результате ДТП пассажир автомобиля «ГАЗ», 24-летняя девушка, получила травмы.Днём раньше, в Урае 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», при повороте налево наехал на двух пешеходов, женщин 61 и 49 лет, переходящих дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили травмы.На территории округа Госавтоинспекторами задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.ГИБДД напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, соблюдения скорости в зависимости от дорожных и метеорологических условий.