Новогодние праздники дети-сироты в Сургутском районе встретят в собственном жилье, состоялось вручение последнего в этом году комплекта ключей. Всего в 2020 году в Сургутском районе дали квартиры 18 детям-сиротам, 16 из них получили жилые помещения в новостройках, а для двоих его приобрели раньше.На покупку 16 квартир потратили порядка 27,5 миллиона рублей из окружного бюджета. Напомним, что по закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на квартиру площадью не менее 33 квадратных метров. Д п- Пусть все ваши мечты осуществляются! Получение собственных квартир является началом нового и обязательно счастливого этапа в жизни. Продолжайте учиться, осваивайте профессии, создавайте уют в своих домах, живите с комфортом и стройте свое прекрасное будущее! - поздравила новосёлов с наступающим новым годом директор департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Оксана Виер.