В Югре в онлайн-формате прошел торжественный запуск обновленной подстанции «Ореховская». В видеоконференции по случаю открытия приняли участие главы четырех регионов страны, в которых тоже заработали новые энергообъекты.Подстанция «Ореховская» введена в эксплуатацию после реконструкции. По словам генерального директора «Россети Тюмень» Алексея Солдатенко, ее мощность увеличена в два раза – до 32 МВА. Питающий центр имеет ключевое значение для электроснабжения предприятий нефтедобывающей отрасли Нижневартовского района, таких как «Газпромнефть-Хантос» и Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия. В проект инвестировано 485 млн рублей.Основное оборудование подстанции – российского производства и стран таможенного союза. Ее система управления обрабатывает около тысячи сигналов и позволяет удаленно управлять объектом, что значительно повышает качество работы и сокращает время проведения переключений в электроустановках.- Реконструкция подстанции позволит усилить надежность электроснабжения Орехово-Ермаковского месторождения, где ежегодно добывается более 700 тысяч тонн нефти, а также обеспечить технологическое присоединение новых промышленных объектов, – отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, принявшая участие в торжественной церемонии по ВКС.Кроме обеспечения стабильной работы действующих энергообъектов, в планах у энергетиков создание новых. Например, завершается реконструкция и строительство подстанций «Выкатная» и «Эргинская», мощности которых обеспечат развитие нефтяных месторождений Эргинского кластера. Благодаря освоению этой группы месторождений появится возможность создания тысячи новых рабочих мест.Так, в 2020 году началось строительство подстанции «УПСВ-1» для энергоснабжения Мамонтовского нефтяного месторождения. Глава региона поблагодарила сотрудников энергокомпании за вклад в развитие энергетической инфраструктуры региона.