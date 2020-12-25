Жители региона за день лишились чуть более 200 тысяч рублей. На территории округа по-прежнему промышляют мнимые сотрудники банка, лже-продавцы и якобы правоохранители.В Нефтеюганске местному 75-летнему мужчине позвонили очередные банковские сотрудники. Они сообщили, что ему полагается перерасчет пенсии и для получения денег собеседникам понадобились реквизиты банковской карты. Доверчивый мужчина в надежде на дополнительные выплаты продиктовал всю информацию. Аферисты воспользовались ей и перевели на свои счета более 20 тысяч рублей со счета югорчанина.Попался на уловку мошенников и 58-летний сургутянин. Мужчине позвонили мошенники и представились сотрудниками городского ГИБДД, сделали заказ такси через приложение и попросили об одолжении – пополнить баланс телефона. Югорчанин не смог отказать и перевел 3,5 тысячи рублей по неизвестному номеру. Спустя время он понял, что стал жертвой мошенников.В дежурную часть обратилась 34-летняя сургутянка. По ее словам, неизвестный используя ее персональные данные оформил в ООО МФК «Займер» на ее имя договор на получение займа в сумме 4 тысяч рублей. После чего распорядился деньгами по своему усмотрению.По всем случаям возбуждены уголовные дела.