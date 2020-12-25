Прокурор города Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 46-летнего местного жителя, мужчина обвиняется в продаже и распространении наркотиков в крупном размере.Во время расследования установлено, что ранее судимый за незаконное приобретение и хранение наркотиков обвиняемый купил у неизвестного человека запрещенное вещество, часть которого продал жителю города Сургута.Сотрудниками полиции наркосбытчик задержан и из незаконного оборота у него изъято более 90 граммов наркотических средств. В настоящий момент он арестован, за совершенное преступление предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в суд.Напомним, ранее мы писали о том, как наркосбытчик собирался продать полкило «синтетики» в Сургуте и Сургутском районе.