За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто 30.В Нягани уже судимый раньше 30-летний мужчина и также судимая 32-летняя женщина сговорились, и украли из магазина товар. Во время обыска выяснилось, что подозреваемые украли 8 флаконов туалетной воды и 1 бутылку водки, общей стоимостью 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.В дежурную часть города Сургута обратилась женщина с заявлением о краже. По ее словам, кто-то ночью проник в квартиру и похитил сотовый телефон, стоимостью почти в 10 тысяч рублей. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый – им оказался 23-летний местный молодой человек. Теперь он под подпиской о невыезде дожидается наказания.В Нефтеюганске местный житель во время ссоры избил 32-летнего оппонента. По заключению эксперта, побои повлекли за собой причинение легкого вреда здоровью. Кроме того, подозреваемый состоит на поднадзорном учете до 2028 года. Его ждет наказание за драку, а пока он находится под подпиской о невыезде.