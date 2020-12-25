В Югре зарегистрировано за сутки 228 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 39 965 случаев COVID-19.По клинической структуре: на момент выявления у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 69 зафиксирована пневмония, у 9 человек бессимптомное течение болезни.Контакт заражения установлен в 208 случаях, по 20 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 18 514 жителей региона, сняты с наблюдения – 136 869 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 5 522 человека, за весь период - 1 182 641.Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Ханты-Мансийске– 26; Сургуте – 24; Нягани – 22; Нефтеюганске – 21; Нижневартовске – 18; Сургутском районе – 17; Нефтеюганском районе – 12; Когалыме – 11; Урае – 11.Средние показатели: в Советском районе – 8; Пыть-Яхе – 7; Югорске – 6; Октябрьском районе – 6; Покачах – 6; Мегионе – 5; Лангепасе – 5; Нижневартовском районе – 5; Березовском районе – 5.В конце списка: Ханты-Мансийский и Белоярский районы там по 4 заболевших; Радужный – 3;Кондинский район – 2.В тяжелой форме коронавирус переносят 134 пациента, 91 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса умерли 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 516 человек. За сутки вылечились ещё 343 человека, за весь период пандемии выздоровели 36 102 югорчанина.