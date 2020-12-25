В рамках мероприятия новогодний полицейский патруль посетил югорские многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете. Маленькие хозяева с удовольствием встречали интересных гостей, рассказывали стихи, водили хоровод и пели песни.Дед Мороз, Снегурочка и инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Югорску поздравили ребят с наступающим Новым годом, пожелали крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения самых заветных желаний, а также напомнили мальчишкам и девчонкам о безопасном и законопослушном поведении в период зимних каникул и в течение всего года. Каждому ребенку вручили новогодние сладкие подарки, подготовленные специально для них.- Организуя подобные встречи, мы помогаем детям из непростых семей, прикоснуться к волшебной сказке, которая позволит им стремиться к лучшему, учиться хорошему и верить в добро, - подчеркнул представитель Общественного совета Виталий Александрович Пивоваров, подводя итоги мероприятия.Сотрудники городского отдела полиции ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Мероприятие, в первую очередь, направлено на оказание помощи детям и на профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей.