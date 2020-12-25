Метеорологическая обстановка в Югре 25 декабря: Днём: переменная облачность, преимущественно без осадков, по западу небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -31,-36 °C, по западу -21,-26 °C, по северу и востоку -39,-44 °C. Ночью: ветер северный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура -39,-44 °C, по западу -33,-38 °C, по северу и востоку -45,-50 °C.В Ханты-Мансийске: Днём -34,-36 °С, ночью -40,-42 ºС. Переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северный с переходом на восточный 3-8 м/с.Сургут: Днём -40 °С, ночью -41 °С, ясно, ветер северо-западный 1-2 м/с.Нижневартовск: Днём -41° °С, ночью -43 °С, ясно, ветер северо-западный 2-3 м/с.Нефтеюганск: Днём -41 °С, ночью -42 °С, ясно, ветер северо-западный 1-2 м/с.Когалым: Днём -42 °С, ночью -43 °С, ясно, ветер северный 2 м/с.Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом: с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. Люди также знали: если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными; если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.