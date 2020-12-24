Югорчане попадаются на уловки мошенников под предлогом покупки или продажи товаров, защиты денежных средств и получения образования. Житель Нягани получил на электронную почту интересное предложение. Учебно-деловой центр приглашал югорчанина на онлайн обучение для получения нефтяных специальностей. Мужчина, не имея работы, решил не упускать возможность и связался с представителями центра. Они в переписке ответили на все вопросы и скинули ссылку для оплаты обучения. Мужчина перевел более 20 тысяч рублей.В Нефтеюганском районе 33-летняя югорчанка решила порадовать себя покупками. В социальной сети «Инстаграм», нашла комплект постельного белья и перевела на указанную продавцом карту 5 тысяч рублей, но посылки она так и не дождалась.Сургутянин на сайте «Авито.ру» нашел для своего автомобиля подходящий бампер. Во время переписки он узнал всю необходимую информацию и перевел на неизвестный счет более 10 тысяч рублей. Спустя время продавец перестал выходить на связь.По всем случаям возбуждены уголовные дела.