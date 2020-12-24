Впервые в Сургуте заработала онлайн-резиденция Деда Мороза. В виртуальной резиденции можно ознакомится с афишей праздничных городских мероприятий: расписанием онлайн-концертов, спектаклей, мастер-классов и выставок. Юных жителей города порадует новогоднее видеопоздравление от Деда Мороза, нужно лишь ввести адрес электронной почты в строке «Письмо деду Морозу».- Новый год остаётся одним из главных семейных праздников, и даже в сегодняшних особых условиях удаётся находить новые форматы для создания праздничного настроения. С помощью Онлайн-резиденции Дед Мороз вместе со Снегурочкой и сказочными помощниками придёт в каждый дом - отмечает председатель комитета культуры и туризма Администрации города Антон Акулов.Кроме того, Администрация Сургута запустила конкурс «Творчество против пандемии». Для участия в конкурсе надо записать поздравление на главной площади города (пересечение улиц Ленина и Университетской) на фоне тематического баннера.Видеоролик размещается в социальной сети Вконтакте. Авторы трех видеороликов, набравших наибольшее количество голосов, получат пригласительные билеты на мероприятия учреждений культуры, став первыми посетителями после отмены ограничительных мер. Конкурс продлится до 10 января.