Второй год подряд сотрудники МЧС России из города Урая участвуют в благотворительной акции «Ёлка желаний», организаторами которой выступают волонтёры из центра «Доброволец Урая».Спасатели поздравляют с наступающим Новым годом детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дети из урайского Дома ребенка, ученики школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и другие ребята, которым необходима поддержка отправили новогодние открытки Деду Морозу. А помочь осуществить желания ребят волонтёры призвали всех неравнодушных людей города.- Мы не могли остаться в стороне и подготовили новогодние подарки для детей. Очень надеемся, что мы исполнили чье-то желание. Подобные акции побуждают людей к взаимопомощи и поддержке тех, кому это необходимо больше всего, - рассказала Елена Плесовских, инспектор 71 пожарно-спасательной части г. Урая.