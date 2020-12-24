На базе Ханты-Мансийского центра занятости населения реализуются две программы из пакета нацпроекта «Демография». В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году заключено 18 договоров на переобучение и повышении квалификации 65 женщин. Все они успешно завершили обучение, 45 уже приступили к работе.В рамках федерального проекта «Старшее поколение» заключено 12 договоров о дополнительном профессиональном образовании 31 гражданина старше 50 лет. На данный момент 30 из них завершили обучение и 25 вышли на работу.Обучение проходит по заочной, очной, очно-заочной формам, в том числе дистанционно. В период прохождения обучения не работающим и не получающим пенсию югорчнам, предусмотрена выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента. Если обучение проходит в другой местности предусмотрены компенсация стоимости проезда, а также суточные за 1 месяц, найм жилья и оплата медосмотра.Все вопросы можно уточнить в центре занятости населения, информация также размещена официальном сайте департамента труда и занятости Югры.