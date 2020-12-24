Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело по статье \\"убийство\\".В правоохранительные органы 19 декабря 2020 года обратилась жительница Нижневартовска с сообщением о смерти матери. Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено в одном из домов по ул. Лопарева. Но экспертиза показала, что смерть наступила из-за удушения, в связи с чем возбуждено уголовное дело.Следователи вместе с сотрудниками уголовного розыска, выяснили, что к убийству женщины может быть причастен ее сын, не работающий и злоупотребляющий алкоголем. 47-летний мужчина задержан при возвращении к себе домой, в районе улицы Менделеева города Нижневартовск. На допросе подозреваемый сообщил, что вечером 18 декабря, после очередной просьбы у матери денег на бутылку, та отказала ему и высказала недовольство злоупотреблением спиртными напитками.Сын на оскорбления обиделся и накинул на шею 66-летней матери пояс от халата и задушил её, после чего забрал деньги и продолжить пить. На следующее утро он сообщил своей сестре о том, что мама умерла, а сам скрылся с места происшествия.Следователем направлено в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.