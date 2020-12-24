Первые 15 медработников уже привились от ковида в Нижневартовской городской больнице №2. Среди них - руководители стационара, врачи, в первую очередь, реаниматологи, медицинские сестры. Вакцина разработана учеными НИЦЭМ им. Н.Гамалеи и носит название Гам-КОВИД-Вак.- Для тех, кто еще не переболел ковидом, вакцинация, помимо соблюдения санитарных правил, один из наиболее возможных гарантированных способов не заразиться опасной инфекцией, - пояснил заместитель главного врача больницы Магомед Дибиров.Он пояснил, что вирус мутирует, становится более агрессивным, патогенным, и других вариантов, кроме прививки, пока, к сожалению, нет. Волна распространения ковида может остановиться, когда выработается популяционный иммунитет. Но до этого еще далеко.Магомед Дибиров сказал, что предпочел превентивную меру – вакцинировался, к чему призывает и своих коллег, педагогов, работников социальных учреждений. Врач интересуется генной инженерией и доверяет российским вакцинам, объясняя это тем, что у нас есть прогрессивные наработки, исследования не прекращались с советских времен.В ближайшее время в стационар поступит очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак. Привиться от ковида смогут и остальные желающие сотрудники стационара.