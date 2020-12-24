Коронавирус продолжает атаковать. За сутки в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 229 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии зафиксировано 39 737 случаев новой коронавирусной инфекции на территории округа.По клинической структуре: на момент выявления у 169 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь в бессимптомной форме. Контакт установлен в 209 случаях по 20 контакты уточняются.Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 20 187 человек, сняты с наблюдения – 134 896 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 5 522 человека, всего – 1 176 635 югорчан.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 29; Нижневартовск – 22; Ханты-Мансийск – 20; Сургутский район – 18; Нягань – 17; Когалым – 15; Нефтеюганск – 12; Октябрьский район – 11; Урай – 10; Пыть-Ях – 10.Далее идут: Нефтеюганский район – 9; Ханты-Мансийский район – 9; Нижневартовский район – 9; Лангепас – 8; Советский район – 7; Югорск – 5; Белоярский район – 5.Закрывают список: Кондинский район – 4; Мегион – 3; Радужный – 3; Березовский район – 3.Состояние 141 пациентов тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 514 человек. За сутки выздороведи 335 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 35 759 жителей округа.