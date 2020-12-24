За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.В Сургуте в вечернее время на проспекте Ленина, 48-летний водитель, управляя автомобилем «Дансун», столкнулся с автомобилем «Хендай», под управлением 58-летнего мужчины, остановившегося на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля «Хендай» получил травмы.За день в округе сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 19 – за нарушение требований к перевозке детей.Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, без резких ускорений, торможений и перестроений.