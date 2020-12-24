Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье \\"злоупотребление должностными полномочиями\\".Как сообщает Следственный комитет, в период с августа 2015 года по сентябрь 2019 года, должностные лица Администрации Кондинского района ХМАО-Югры, зная о неисполнении ООО «Междуреченские коммунальные системы» своих обязательств по заключенным договорам и наличии у общества значительной кредиторской задолженности перед Администрацией продолжали отпускать ресурсы.Общество - задолжало за нефть на нужды отопления, на протяжении 4 отопительных сезонов, а Администрация не принимала мер к расторжению соглашения с обществом, к поиску иных альтернативных контрагентов для правильной эксплуатации коммунальных объектов и теплоснабжения, а продолжали отпускать нефть из резерва муниципального образования.При этом, несмотря на вступившее в силу решение Арбитражного суда округа о возврате обществом заимствованной нефти или денег за ресурсы, исполнительные документы в службу судебных приставов для принудительного взыскания не направили. В итоге потеряно более 24 тысяч тонн, чем причинен ущерб в размере более 314 миллионов рублей.По месту жительства должностных лиц администрации и ООО «МКС», а также в самой администрации Кондинского района сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре, следователями вместе с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре проводятся обыски. Расследование продолжается.