Губернатор Югры Наталья Комарова подписала очередное постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в ХМАО – Югре».В документе сказано, что до 31 января 2021 года включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.Кроме того, в этот же период времени организациям профессионального и высшего образования всех форм собственности рекомендовано организовать учебный процесс в следующей форме: лекции проводить онлайн, без посещения учащимися помещений образовательных организаций; практические занятия – очно с разведением потоков по разным аудиториям, классам, учебным помещениям. Аналогичный формат должен работать и в организациях дополнительного образования.Также рекомендовано для школьников 6 – 11 классов ввести дистанционное обучение в школах, превышающих проектную мощность в 1,5 и более раза, и в случае диагностирования среди персонала в течении 14 дней, 3-х и более связанных между собой случаев COVID-19. Исключение - ученики, проживающие в муниципалитетах, где не зарегистрировано случаев COVID-19.