Метеорологическая обстановка в Югре 24 декабря: Днём температура воздуха-25,-30 °С, по юго-западу -19,-24 °С, по северу и востоку -35,-40 ºС. Ночью -28,-33 °С, по юго-западу -18,-23 °С, по северу и востоку -34,-39 °С, при прояснениях -40,-45 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.В Ханты-Мансийске: Днём -25,-27 °С, ночью -28,-30 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.Сургут: Днём -35 °С, ночью -40 °С, небольшой снег, ветер северный 4 м/с.Нижневартовск: Днём -35° °С, ночью -41 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-5 м/с.Нефтеюганск: Днём -33 °С, ночью -40 °С, небольшой снег, ветер северный 4-5 м/с.Когалым: Днём -39 °С, ночью -44 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 4-5 м/с.В этот день также зажигали лампады и призывали солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.