Новое оборудование поступило в отделение функциональной и ультразвуковой диагностики Нижневартовской окружной больницы №2 по национальному проекту «Здравоохранение»- «Велоэргометр «Шиллер» - это современный прибор для ранней и своевременной диагностики коронарной недостаточности, определения у пациентов толерантности к физической нагрузке, а также для проведения кардиореабилитации для наших больных, - рассказала заведующая отделением Наталья Караман. – Прежний аппарат был устаревший и мог в любой момент выйти из строя. Новый велоэргометр имеет более совершенное программное обеспечение, более качественно производится запись показаний. Он кратно надежней и комфортней для обследуемого пациента.Своевременная диагностика сердечно-сосудистых патологий важная клиническая проблема. Самым распространенным и доступным способом объективной диагностики болезней сердца является велоэргометрия. Благодаря такому оборудованию пациент совершает нагрузку, будто бы он едет на велосипеде. В такой момент сердце увеличивает свою работу и работу коронарного кровотока. Показатели давления и работы сердца фиксируются до и в течение всего теста. После полученных результатов врачи могут заметить какие-либо патологии, даже если пациент не имеет жалоб.Также в рамках проекта «Здравоохранение» в отделение функциональной и ультразвуковой диагностики поступил новый современный электрокардиограф.