Сегодня, на пороге Нового года и долгожданных зимних каникул, сургутские полицейские устроили настоящий праздник для детей. В рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники правоохранительных органов посетили КОУ «Сургутскую школу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Елена Станиславовна, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №1, выступила перед ребятами с новогодними поздравлениями. Не обошлось и без напутственных слов. Сотрудник полиции напомнил учащимся о правилах поведения на улице в зимний период и ответил на вопросы о детской безопасности.Как и полагается в канун Нового Года, взрослые пришли к детям не с пустыми руками. Полицейские принесли детям подарки. Подарки для школьников помогли собрать городская радиостанция «Русское радио в Сургуте» и «Сургутский государственный университет» при поддержке Общественного совета при УМВД России по городу Сургуту.