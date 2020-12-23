Администрация Ханты-Мансийска предоставит детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до конца этого года 58 жилых помещений . Следовательно, жилье получат все граждане данной категории, которые встали на очередь в 2018-2019 годах.Рассказал об этом Глава окружного центра Максим Ряшин на заседании совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления в автономном округе накануне.«Администрацией города уже приобретены 36 квартир, находящиеся в стадии строительства для тех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые встали на очередь на получение жилья в 2020 году. Они переедут в новые квартиры в следующем году», - подчеркнул Максим Ряшин.В числе лучших практик в Югре была отмечена работа органов столицы ХМАО по предоставлению жилья детям-сиротам путем участия муниципалитета в долевом строительствеНа период строительства, детям-сиротам, предоставляется временное жилье в окружном центре на условиях коммерческого найма. Средняя стоимость такой жилплощади не превышает 1500 рублей в месяц.