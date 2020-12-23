В Пыть-Яхе состоялось очередное заседание Общественного совета при городском отделе полиции. На мероприятии сотрудники полиции и общественные деятели обсудили две темы, которые касаются выявления преступлений коррупционной направленности и дистанционного мошенничества.Арина Апандова - оперуполномоченный отдела экономической безопасности лейтенант полиции выступила с докладом, в котором отметила, что за 11 месяцев текущего года на территории обслуживания ОМВД России по городу Пыть-Яху выявлено 11 коррупционных преступлений.В целях профилактики коррупционных проявлений в обществе, сотрудниками полиции проводят мероприятия по противодействию коррупции совместно с госавтоинспекторами.Также с докладом о мошенничестве, выступил начальник отдела уголовного розыска подполковник полиции Ильдар Чермантиев. В своем докладе подполковник отметил, что за текущий год на территории Пыть-Яха количество зарегистрированных сообщений по мошенничеству возросло в два раза. Общий ущерб составляет более 15 миллионов рублей.Во избежание преступлений в данной сфере жители города постоянно получают информацию о том, как не попасть в лапы преступников. На территории города установлены баннеры о профилактике мошенничеств, также на регулярной основе проводятся профилактические беседы со всеми категориями граждан.В завершение встречи общественники посетили местную дежурную часть ОМВД России с целью проверки организации работы сотрудников полиции.Виктор Стефогло, председатель Общественного совета, отметил, что работа в дежурной части городской полиции проходит на показательном уровне.