В Отдел полиции №1 ОМВД России по Нефтеюганскому району обратилась 53-летняя жительница городского поселения Пойковский, написав заявление о хищении денежных средств.В полиции удалось установить, что в начале декабря женщине позвонил неизвестный человек, представившись специалистом службы безопасности финансового учреждения. Лже-специалист утверждал, что финансовые сбережения гражданки находятся под угрозой. Также неизвестный заявил, что в ближайшее время с ней свяжется сотрудник полиции и проинструктирует о том, как нужно вести себя в подобных ситуациях. Чуть позже потерпевшей позвонил человек, который представился представителем правоохранительных органов. Он смог уговорить женщину оказать необходимую помощь в выявлении мошенников среди сотрудников банка. Помощь заключалась в том, что она должна была снять все деньги со своего счета и перевести их в «безопасные банковские ячейки», что и сделала пойковчанка.Злоумышленники звонили женщине на протяжении недели и под предлогом обезопасить себя от мошеннических действий дважды убедили ее оформить кредиты на крупную сумму.На протяжении недели преступники названивали своей жертве под разными предлогами. Предлагая обезопасить женщину, они обманом убедили ее оформить на себя кредит на крупную сумму. Причем эту схему мошенники провели дважды.Общая сумма материального ущерба нанесенного гражданке составляет более 4 миллионов рублей.По данному факту возбуждено три уголовных дела по части 4 статьи 159 – Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.