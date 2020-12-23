Темпы ввода жилья и социальных объектов бьют рекорды. В 2020 году этот показатель вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. К концу декабря в Ханты-Мансийске будет введено 126,1 тысяч кв.м жилья.Строительство проходит в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».Рядом с новыми ЖК строят необходимые для полноценной жизни учреждения: детские сады, школы, поликлиники, парковки, детские и спортивные площадки. Спортивные площадки оснащены специальными снарядами, которые помогают в подготовке к сдаче нормативов ГТО.Проекты новых домов включают в себя не только полезные и современные принципы застройки, но и несут в себе нотку прекрасной эстетики: архитектурно-художественную подсветку, благоустройство придомовых территорий, их озеленение. Также большую роль играют транспортные развязки. Они должны быть удобными и для пешеходов, и для автомобилистов.На сегодняшний день построено более 112 тысяч кв.м жилья. Из 9 многоквартирных домов, включающих около 2700 квартир, 7 введены в эксплуатацию. Также в городе построены 116 индивидуальных жилых домов.Администрация города выражает благодарность застройщикам, которые смогли обеспечить завершение строительства многоквартирных домов в установленные планом ввода сроки в условиях повышенной готовности, связанных с пандемией.