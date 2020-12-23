По сообщению Оперативного штаба, в Югре за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 225 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии зафиксировано 39 508 случая COVID-19.По клинической структуре: на момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек бессимптомная форма заболевания.Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 30; Нижневартовск – 27; Ханты-Мансийск – 18; Нягань – 16; Сургутский район – 13; Урай – 11; Нефтеюганский район – 11; Советский район – 11; Когалым – 11; Югорск – 10.Далее идут: Нефтеюганск – 11; Октябрьский район – 10.Замыкают список: Нижневартовский район – 8; Пыть-Ях – 7; Лангепас – 6; Березовский район – 3; Кондинский район – 2; Белоярский район – 1.Состояние 141 пациента остаётся тяжелым, 91 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 510 человек. За весь период пандемии выздоровели после коронавируса 35 424 югорчан.За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек.