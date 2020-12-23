Три человека получили травмы в дорожно-транспортных авариях, которые произошли на территории ХМАО за сутки 22 декабря 2020 года.На проспекте Ленина в 18:45 в городе Сургуте произошло транспортное происшествие. 48-летний водитель, который находился за рулем автомобиля «Дансун», столкнулся с автомобилем марки «Хендай». Управлял машиной 58-летней мужчина, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля «Хендай» получил травмы.На территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержано более 45 водителей по разным причинам:- За управление транспортом средством в состоянии опьянения - 4 водителя;- За отказ от медицинского освидетельствования - 1 водитель;-За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения - 1 водитель;- Привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения - 20 водителей;- За нарушение требований к перевозке детей - 19 водителей.Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил ПДД и внимательного поведения на дороге.