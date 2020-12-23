В Сургуте состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию ГОЭЛРО и развитию Тюменской энергосистемы. Сотни фотографий, уникальные архивы, воспоминания ветеранов-энергетиков, благодаря которым развивалась одна из крупнейших энергосистем страны: все это представлено на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история». По словам организаторов, выставка имеет современный дизайн и удобную систему навигации.Руководители пяти крупнейших энергопредприятий ХМАО-Югры и Тюменской области не могли обойти стороной это событие, каждый из них присутствовал на торжественной церемонии открытия в онлайн-формате.– Выставка включила в себя редкие отголоски истории создания Тюменской энергосистемы. За несколько десятилетий в сложных климатических условиях, без выстроенной логистики, настоящие профессионалы своего дела построили вторую по масштабности энергосистему страны. Это настоящий подвиг! А рассказы о подвигах должны передаваться из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки имели правильные ориентиры, – обратился к коллегам генеральный директор АО «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов, в свою очередь, отметил, что за этими историческими материалами стоят люди, выбравшие энергетику делом всей своей жизни: «Наша цель – чтобы их трудовой подвиг остался навсегда в памяти югорчан», – подчеркнул он.Выставку можно будет посетить после снятия ограничений по нераспространению коронавирусной инфекции в Югре. Сейчас с ней можно познакомиться на интернет-ресурсах парка «Россия – моя история. Югра».