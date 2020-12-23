Защита своих денежных средств от мошенников вышла югорчанам почти в 5 миллионов 800 тысяч рублей. За прошедшие сутки в ХМАО произошло 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Все преступления произошли в дистанционном формате.Жительница Нижневартовска лишилась порядка 144 тысяч рублей, когда ей позвонил мнимый сотрудник банка. Мужчина сообщил о том, что с ее карты происходят списания и указал счет, куда нужно перевести оставшиеся деньги, чтобы не потерять накопления. Испугавшись, женщина перевела незнакомцу деньги.Очередной мошенник увеличил свой доход почти на 4 тысячи рублей благодаря 32-летней сургутянке. Некий сотрудник службы безопасности предложил активировать накопленные бонусы. Женщина решила не упускать выгодное предложение и продиктовала неизвестному реквизиты своей карты и коды, которые приходили на телефон.В Радужном горожанка сама не подозревая взяла займ в банке общей суммой - 500 тысяч рублей и перевела их неизвестному лицу. Мошенники пытались якобы предостеречь женщину от нежелательного кредита, который оформляет на ее имя неизвестный.По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.