В Ханты-Мансийском округе начали функционировать 25 ледовых переправ. Для передвижения транспортных средств открыто 19 переправ межмуниципального значения и 6 технологических.Переправы межмуниципального значения открыты:в Кондинском районе – 4;в Белоярском районе – 1;в Ханты-Мансийском районе – 3;в Октябрьском районе – 3;в Березовском районе – 8.Грузоподъемность ледовых переправ составляет от 5 до 30 тонн.Также 6 технологических переправ приняты в эксплуатацию:в Кондинском районе - 2;Ханты-Мансийском районе - 3;Сургутском районе - 1.Инспектора ГИМС обследовали все ледовые дороги и убедились, что они соответствуют требованиям безопасности.Для того, чтобы не допустить происшествия при передвижении по зимним переправам, необходимо учитывать требования по эксплуатации и внимательно выполнять требования информационных знаков.Помимо этого, нужно помнить о технике безопасности при движении по льду: выезжать на лёд медленно, без толчков и торможений, отстегнув ремни безопасности.Также необходимо помнить о том, что любые резкие движения запрещены. Нельзя останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили.При недостаточной видимости от движения лучше воздержаться.Необходимо помнить об опасности движения через несанкционированные ледовые переправы.Поездки по несанкционированным ледовым дорогам несут риск.