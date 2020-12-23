В период пандемии медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом лицом к лицу и практическим сутками находящихся на рабочем месте, просто необходима поддержка. В связи с этим в кондинской районной больнице прошло онлайн мероприятие с главой района Анатолием Дубовиком.В знак поддержки врачей в поликлинику были переданы подарки в виде бытовой техники. Глава района снабдил нужной техникой кабинет инфекционных заболеваний инфекционного отделения для больных с новой коронавирусной инфекцией, а также ковидную бригаду отделения скорой медицинской помощи.Но на этом сюрпризы не закончились. Поводом для радости стало торжественное вручение ключей от квартиры для врача-хирурга Юрия Матвеева, который только недавно приступил к работе в районной больнице.«Сегодняшняя непростая ситуация показала, насколько действительно важен труд медицинских работников. Врачи, медсестры, младший медперсонал - сегодня все они на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо вам за ваш труд по сохранению жизни и здоровья пациентов!», - сердечно поблагодарил медицинских работников руководитель района.