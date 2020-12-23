Председатель Правительства РФ вручил медали югорским пожарным

Фото: МЧС Югра

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России 22 декабря 2020 года. Михаил Мишустин поздравил главу чрезвычайного ведомства Евгения Зиничева с присвоением звания генерала армии и весь коллектив сотрудников с предстоящим профессиональным праздником и 30-летием Министерства.

Председатель Правительства РФ подчеркнул, что МЧС России - это сильная государственная структура. На спасателей возложена очень сложная задача - защита людей и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Также, 29 сотрудников МЧС России были удостоены государственных наград, в том числе и пожарные из Югры. Сотрудники 118-й пожарно-спасательной части города Сургута - Виктор Лаврухин и Александр Антонюк были награждены медалями «За отвагу на пожаре»

«Труд каждого из вас - это без сомнения ежедневный риск, самоотдача и огромная ответственность перед людьми и страной. В МЧС работают люди крепкой закалки», - подчеркнул Председатель Правительства РФ.