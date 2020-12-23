Югорских школьников посвятили в кадеты МЧС России

Посвящение в кадеты. Фото: МЧС Югра

В югорской средней школе № 2 прошло традиционное мероприятие, которое уже стало традицией. Учеников 4 класса торжественно посвятили в кадеты МЧС России. В 2020 году церемония проводилась в девятый раз. А ряды кадетов пополнили 23 учащихся.

В связи с ограничительными мерами, торжественное событие прошло без гостей, но все желающие могли наблюдать в онлайн-формате.

Мероприятие включило в себя все главные традиции: поднятие государственного флага под гимн Российской Федерации, напутственные слова директора и торжественной клятвы учеников.

Клятву принимал начальник 9 пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Андрей Стеченко. Ребята дали слово быть дисциплинированными, честными и готовить себя к службе Отечеству. После данной клятвы детям вручили удостоверения кадетов.

«Каждый год кадетское движение пополняется целыми классами. Отрадно, что руководство, педагогический коллектив школы, родители и собственно сами ребята с большой ответственностью относятся к таким серьёзным вопросам как культура безопасности, патриотическое воспитание, военно-строевая подготовка. Уверен, что ребята будут достойно нести полученное знание кадета, а став выпускниками этой школы, непременно посвятят свою жизнь служению Родине», - отметил Андрей Стеченко.