Погода в Югре на 23 декабря 2020 года: облачно с прояснениями

Зимний лес Фото: Виктория Стеблова

Метеорологическая обстановка в Югре 23 декабря: Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, на востоке округа преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Температура ночью по западной половине округа -16,-21 °С, в юго-западных районах -6,-11°С, по восточной половине -24,-29 °С, при прояснениях до -34,-39 °С, днем по западной половине -13,-18 °С, в западных районах -8,-13 °С, в юго-западных районах -3,-8 °С, по восточной половине -23,-28°С, на северо-востоке до -38°С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -19,-21 °С, днем -15,-17 °С.

23 декабря отмечается день памяти мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. На Руси верили, что мученик Мина исцелял людей с плохим зрением. Помимо физического здоровья святой Мина помогал людям увидеть где добро, а где зло. На Мину обыкновенно произносили заговор от полуночницы — нечистой силы, которая мешает детям спать.

Со дня святого Мины начинает прибывать день.