В Югре три отпускника наказаны за то, что не прошли тест на COVID-19 Фото: pixabay.com

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны воздушным транспортом в течение трех календарных дней со дня прибытия нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале госуслуг.

Во время проверки и обмена информацией выявлены 3 жителя Октябрьского района, вернувшиеся из зарубежного отпуска, которые нарушили эти требования. Против них возбуждены дела об административных правонарушениях.

Октябрьский районный суд ХМАО-Югры постановил каждому нарушителю выплатить штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

Всего по Октябрьскому району выявлено 7 правонарушителей, не прошедших лабораторное исследование на COVID-19 течение 3-х календарных дней со дня прибытия на территорию страны, из них 3 дела рассмотрено, 4 протокола находится в суде в стадии рассмотрения.