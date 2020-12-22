В Югре ожидается понижение температуры: столбик термометра опустится до -48 °С Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 22 по 23 декабря в отдельных районах региона ожидается понижение температуры ночью по восточной половине -24,-29°С, при прояснениях до -34,-39°С, днём по восточной половине -23,-28°С, на северо-востоке до -38°С.

Помимо этого 24 декабря на территории округа прогнозируется температура ночью и днём -28,-33°С, в северных и восточных районах до -38, -43°С, по юго-западу -18, -23°С. А 25 декабря - температура ночью достигнет -35,-40°С, в северных и восточных районах -43,-48°С, по юго-западу -28,-33°С, днём -31,-36°С, в северных и восточных районах до -43°С, на западе -24,-29°С.

МЧС напоминает: понижение температуры воздуха может спровоцировать рост пожаров, поэтому нужно не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы; не допускать перекала печи; не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами.

Кроме того, не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов и использовать электроприборы заводского изготовления только в соответствии с инструкцией. Не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Автовладельцам следует помнить, что прогревать автомобиль необходимо только под присмотром и разрешёнными способами. Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП.

МЧС предупреждает: в период низких температур необходимо отказаться от поездки за пределы населенного пункта. Выходя на улицу, одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети, а также избегать длительного пребывания на улице.